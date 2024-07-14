'Yan bakma' kavgasında öldürüldü; 2 kuzen gözaltında (3)

Bursa'da Bilal Türkmen'i (31), sokakta çıkan 'yan bakma' kavgasında bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Kamil Eren Üstündağ (22) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Daha önce tutuklandığı belirtilen Mehmet Kağan Ü.'nün (28) ise serbest bırakıldığı bildirildi.

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