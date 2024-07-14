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        Uyuşturucu satıcısı takip sonucu yakalandı; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 50 farklı suçtan sabıkası obulunan uyuşturucu satıcısı Sezgin Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:35
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        Uyuşturucu satıcısı takip sonucu yakalandı; o anlar kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 50 farklı suçtan sabıkası obulunan uyuşturucu satıcısı Sezgin Ö., polisin takibi sonucu yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları, uyuşturucu satıcısı Sezgin Ö.’nün (31), Cerrah Mahallesi’nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 65 gram metanfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ele geçirildi. ‘Uyuşturucu ticareti’, ‘uyuşturucu bulundurma’ ve ‘silahlı tehdit’ gibi 50 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Sezgin Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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