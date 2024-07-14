Traktör römorkunu havuza çevirip serinlediler; o anlar kamerada

İnegöl’ün kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde yaşayan 7 genç, aşırı sıcaklardan bunalınca, ilginç bir çözüm ürettiler. Gençler, branda gerdikleri traktör römorkunun içini suyla doldurdu. 2 kişi traktörü kullanırken, 5 kişi de römorktaki suya girerek serinledi. sırayla kullandıkları traktörle seyir halindeyken, havuz keyfi yapan gençler, o anları cep telefonu kamerası ile de görüntüledi.

BURSA’nınİnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan 7 arkadaş, traktör römorkunu havuza çevirerek serinlediler. Traktör seyir halindeyken, römorka doldurdukları suda serinleyen gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.