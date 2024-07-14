Anten tamir ederken 5 katlı binanın çatısından düşüp, öldü
BURSA'da anten tamiri için 5 katlı binanın çatısına çıkan Rüştü Yıldız (73), dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
BURSA’da anten tamiri için 5 katlı binanın çatısına çıkan Rüştü Yıldız (73), dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Olay saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı binanın 4’üncü katında oturan Rüştü Yıldız, televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Dengesini kaybeden Yıldız, 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bina sahibi ve inşaat ustası olduğu öğrenilen Rüştü Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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