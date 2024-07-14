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        Kaptan uyudu, gemi karaya oturdu

        BURSA'da, 2 bin 200 ton hayvan yemi yüklü Panama bandıralı kargo gemisi Mudanya ilçesinde iddiaya göre kaptanın uyuması sonucu karaya oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 22:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:25
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        Kaptan uyudu, gemi karaya oturdu
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        BURSA'da, 2 bin 200 ton hayvan yemi yüklü Panama bandıralı kargo gemisi Mudanya ilçesinde iddiaya göre kaptanın uyuması sonucu karaya oturdu. Gemideki 12 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, geminin uç kısmında hasar meydana geldi.

        Rusya’dan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yükleyen 'VOLGO-BALT 213' isimli Panama bandıralı kargo gemisi, Bursa’nın Gemlik ilçesine gelmek üzere yola çıktı. Gemi, gece saat 02.00 sıralarında iddiaya göre Trilye Mahallesi yakınlarında 3'üncü kaptanın uykuya dalmasıyla kontrolden çıktı. Bir süre sularda ilerleyen gemi, kıyıya 7 metre kala karaya oturdu. Yaklaşık 330 metre uzunluğundaki kargo gemisinin uç kısmında hasar meydana geldi.

        Mürettebatın ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Gemide bulunan 9'u Azerbaycanlı, 3'ü Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kıyıya oturan kargo gemisinin bölgeye gönderilecek kurtarma gemisiyle oturduğu kurtarılacağı belirtildi.

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