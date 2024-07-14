Kaptan uyudu, gemi karaya oturdu

BURSA'da, 2 bin 200 ton hayvan yemi yüklü Panama bandıralı kargo gemisi Mudanya ilçesinde iddiaya göre kaptanın uyuması sonucu karaya oturdu. Gemideki 12 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, geminin uç kısmında hasar meydana geldi.

Rusya’dan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yükleyen 'VOLGO-BALT 213' isimli Panama bandıralı kargo gemisi, Bursa’nın Gemlik ilçesine gelmek üzere yola çıktı. Gemi, gece saat 02.00 sıralarında iddiaya göre Trilye Mahallesi yakınlarında 3'üncü kaptanın uykuya dalmasıyla kontrolden çıktı. Bir süre sularda ilerleyen gemi, kıyıya 7 metre kala karaya oturdu. Yaklaşık 330 metre uzunluğundaki kargo gemisinin uç kısmında hasar meydana geldi.