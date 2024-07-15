Bursa'da Şevval Sam ile festival coşkusu

BU yıl 62’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde sanatçı Şevval Sam ve Pera Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde şarkılarını seslendiren Sam, Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 62’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’, ünlü sanatçı Şevval Sam ve Pera Filarmoni Orkestrasını ağırladı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde Şevval Sam, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi ile Bursalılardan yoğun alkış aldı. Sam, ‘Aşkı Bulacaksın’ şarkısı ile başladığı konserine 'Bir Şarkısın Sen' şarkısıyla son verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçının, şarkılarına hayranları eşlik ederken, çiftler ise dans etti. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sam, konsere gelen herkese teşekkür etti.