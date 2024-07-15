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        Paletle taşıdığı gıda ürünleri üzerine düşen işçi yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde paletle taşıdığı gıda ürünleri üzerine düşen işçi Sercan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:00
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        Paletle taşıdığı gıda ürünleri üzerine düşen işçi yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde paletle taşıdığı gıda ürünleri üzerine düşen işçi Sercan A. (34) yaralandı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuruyemiş dükkanının önünde meydana geldi. İşçi Sercan A., kamyonetteki ürünleri paletle indirmeye başladı. O sırada palet üzerindeki gıda ürünleri, işçinin üzerine devrildi. Ürünlerin altında kalan işçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sercan A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sercan A.'nın durumunun iyi olduğunu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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