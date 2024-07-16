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        Otomobilini polislerin üzerine sürüp, patlak lastikle 8 kilometre kaçtı; o anlar kamerada

        BURSA'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan Ali O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:15
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        Otomobilini polislerin üzerine sürüp, patlak lastikle 8 kilometre kaçtı; o anlar kamerada
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        BURSA'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan Ali O. (35), sıkı takip sonrası teslim oldu. Ters yöne kaçış, kameraya yansıdı.

        Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 BKN 393 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ali O.'ya 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayıp, geri manevra ile otomobilini polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis, havaya uyarı ateşi açtı. Ali O. kaçmaya devam edince, otomobilin lastiğine ateş edildi. Sürücü, patlak lastiğe rağmen ters yönde kaçmaya devam etti, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü. Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren sürücü, izini kaybettirmek için Stadyum Caddesi'ne girdi. 8 kilometrelik takibin ardından, otomobili bırakarak yaya olarak kaçan Ali O., bir süre sonra polis ekiplerinin yanına gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücüye 'Trafiği tehlikeye atmak', 'Drift', 'Ters yöne girmek' ve 'Dur ikazına uymamak'tan 100 bin TL'lik cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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