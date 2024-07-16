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        Trafikte silahlı, sopalı 'yol verme' kavgası kamerada

        BURSA'da trafikte bir otomobil ile hafif ticari araçtakilerin birbirine sopa, yumruk ve tekmeyle saldırıp, silah çektiği 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:50
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        Trafikte silahlı, sopalı 'yol verme' kavgası kamerada
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        BURSA’da trafikte bir otomobil ile hafif ticari araçtakilerin birbirine sopa, yumruk ve tekmeyle saldırıp, silah çektiği ‘yol verme’ kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, araçlardan inen 7 kişi, sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Şüphelilerden biri ise otomobilin bagajından çıkardığı silahı çekti. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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