Trafikte silahlı, sopalı 'yol verme' kavgası kamerada

BURSA’da trafikte bir otomobil ile hafif ticari araçtakilerin birbirine sopa, yumruk ve tekmeyle saldırıp, silah çektiği ‘yol verme’ kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, araçlardan inen 7 kişi, sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Şüphelilerden biri ise otomobilin bagajından çıkardığı silahı çekti. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.