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        2'nci kat penceresinden düşüp öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın penceresinden düşen Metin Ayyıldız (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:20
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        2'nci kat penceresinden düşüp öldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın penceresinden düşen Metin Ayyıldız (46), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 05.00 sıralarında, Turgutalp Mahallesi Goncagül Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. İkinci kattaki dairede yalnız yaşayan Metin Ayyıldız, iddiaya göre, pencereden bakarken dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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