2'nci kat penceresinden düşüp öldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın penceresinden düşen Metin Ayyıldız (46), hayatını kaybetti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın penceresinden düşen Metin Ayyıldız (46), hayatını kaybetti.
Olay, saat 05.00 sıralarında, Turgutalp Mahallesi Goncagül Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. İkinci kattaki dairede yalnız yaşayan Metin Ayyıldız, iddiaya göre, pencereden bakarken dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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