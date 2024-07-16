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        Barışmak için gelen husumetlisini ve 2 arkadaşını pompalıyla yaralayan şüpheli tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarındaki husumeti gidermek üzere çiftliğine gelen Remzi U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:40
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        Barışmak için gelen husumetlisini ve 2 arkadaşını pompalıyla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarındaki husumeti gidermek üzere çiftliğine gelen Remzi U. (24) ile arkadaşları Batuhan G.(28) ve Mürsel Ö.’yü (35) pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan Sercan A. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan hayvan çiftliği önünde meydana geldi. İddiaya göre Remzi U. ile Sercan A., aralarındaki husumeti gidermek için buluşmak üzere anlaştı. Yanına arkadaşları Batuhan G. ve Mürsel Ö.’yü de alan Remzi U., yönetimindeki 16 RU 316 plakalı otomobiliyle Sercan A.’nın bulunduğu çiftliğe gitti. Taraflar arasındaki görüşme sırasında tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Remzi U. otomobilinde bulunan pompalı tüfekle çiftlik bahçesinde bulunan Sercan A.'ya ateş etti. Sercan A. da yakınında gizlediği pompalı tüfekle husumetli olduğu Remzi U. ve arkadaşlarına ateş açtı. Yaşanan çatışma sırasında Remzi U. ve iki arkadaşına saçmalar isabet etti.

        YARALI OLARAK KAÇARKEN OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, TAKSİ İLE HASTANEYE GİTTİLER

        Yaralanan Remzi U. ve arkadaşları Batuhan G. ile Mürsel Ö., geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Ancak toprak yolda araçları çamura saplanan 3 kişi telefonla çağırdıkları taksi ile İnegöl Devlet Hastanesine giderek, tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralıların ifadesi üzerine Sercan A., çiftlik evinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan çatışma anı ise olay yeri yakınındaki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        TUTUKLANDI

        Olayda yaralanan 3 kişinin tedavileri devam ederken, gözaltına alınan Sercan A.’nın polise verdiği İfadesinde "Aramızda önceden gelen bir husumet vardı. Çiftliğime geldiler. Tartışma yaşandı. Remzi U. ve arkadaşları bana doğru ateş etti. Bende kendimi korumak için ateş ettim." dediği öğrenildi. Sercan A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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