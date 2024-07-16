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        Bursa'da, bariyerlere çarpan kargo taşıyan minibüs alev alev yandı

        BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:19 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:20
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        Bursa'da, bariyerlere çarpan kargo taşıyan minibüs alev alev yandı
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        BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Sürücü S.A., kazadan yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. İstanbul istikametinden, Ankara yönüne seyir halindeki S.A. yönetimindeki 34 KV 16 plakalı kargo taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs, alev aldı. Bu sırada sürücü S.A., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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