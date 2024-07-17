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        17 yaşındaki kızının kullandığı otomobilde uygulamaya yakalanınca, 'Alkollüydüm, direksiyonu ona verdim' dedi

        BURSA'da, trafik uygulamasını gören alkollü sürücü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:00
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        17 yaşındaki kızının kullandığı otomobilde uygulamaya yakalanınca, 'Alkollüydüm, direksiyonu ona verdim' dedi
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        BURSA’da, trafik uygulamasını gören alkollü sürücü H.T.A. (45), otomobilini durdurup sürücü koltuğuna ehliyetsiz kızı B.B.A.'yı (17) geçirdi. B.B.A. ile araç sahibi annesine 12 bin 977’şer lira ceza kesilirken, H.T.A. kendini, “Biraz alkol içtim. Daha sonra trafik çevirmesini görünce aracı kızıma verdim. Ne yazık ki o da 17 yaşında olduğu için ehliyetsiz” diye savundu.

        Gürsu ilçesi Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde alkollü sürücü H.T.A., İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama yaptığını gördü. H.T.A., uygulama noktasına 200 metre kala 16 AOL 84 plakalı otomobili durdurup, direksiyona yanındaki kızı B.B.A'yı geçirdi. B.B.A., uygulama noktasında polisin ihtarı üzerine aracı yolun kenarına çekti. Polisin yaptığı kontrolde, ehliyetsiz olduğu belirlenen B.B.A.'ya 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan, araç sahibi annesi Ü.A.’ya (43) ise 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977’şer lira ceza kesildi.

        Otomobil, olay yerine gelen ruhsat sahibi anne Ü.A.’ya teslim edilirken, direksiyona geçirdiği kızına ve eşine ceza kesilen H.T.A. ise kendini, “Biraz alkol içtim. Daha sonra trafik çevirmesini görünce aracı kızıma verdim. Ne yazık ki o da 17 yaşında olduğu için ehliyetsiz” sözleriyle savundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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