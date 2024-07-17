Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Fabrika yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye ekibi hayata döndürdü

        BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kereste fabrikasında dün çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen köpeğe itfaiyeciler müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrika yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye ekibi hayata döndürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kereste fabrikasında dün çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen köpeğe itfaiyeciler müdahale etti. Oksijen maskesiyle köpeğin hayata döndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yangın, dün saat 17.00 sıralarında, Yüzüncüyıl Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesi 4'üncü Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve ANDA ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgedeki yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ve İnegöl Belediyesi itfaiye ekipleri ile BUSKİ ve Tarım A.Ş.'nin tankerlerinin de aralarında olduğu 50 araç ve 150 personelle müdahale edildi. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

        VETERİNERE YETİŞTİRDİLER

        Bölgede dumandan etkilenen bir köpeğe ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Bayılan köpek, ayıltıldıktan sonra, hava teneffüs cihazıyla köpeğe temiz hava verildi. Kendine gelince su içirilip, yüzü yıkanan köpek, itfaiye aracıyla veterinere götürülüp tedaviye alındı. Köpeğin hayata döndürüldüğü anlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu

        Benzer Haberler

        İznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu
        İznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu
        TESK Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı
        TESK Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da yapıldı
        Bursa'daki "otomotiv devi" 7 bin 500 yıllık oyuncak arabanın replikasını ya...
        Bursa'daki "otomotiv devi" 7 bin 500 yıllık oyuncak arabanın replikasını ya...
        Yılın ilk yarısında Bursa'da 263 binin üzerinde araç üretildi
        Yılın ilk yarısında Bursa'da 263 binin üzerinde araç üretildi
        17 yaşındaki kızının kullandığı otomobilde uygulamaya yakalanınca, 'Alkollü...
        17 yaşındaki kızının kullandığı otomobilde uygulamaya yakalanınca, 'Alkollü...
        Bursa'da, bariyerlere çarpan kargo taşıyan minibüs alev alev yandı
        Bursa'da, bariyerlere çarpan kargo taşıyan minibüs alev alev yandı