Fabrika yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye ekibi hayata döndürdü

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kereste fabrikasında dün çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen köpeğe itfaiyeciler müdahale etti. Oksijen maskesiyle köpeğin hayata döndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında, Yüzüncüyıl Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesi 4'üncü Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve ANDA ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgedeki yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ve İnegöl Belediyesi itfaiye ekipleri ile BUSKİ ve Tarım A.Ş.'nin tankerlerinin de aralarında olduğu 50 araç ve 150 personelle müdahale edildi. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.