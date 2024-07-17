İznik Gölü sahilindeki piknik alanında yangın

Yangın, saat 13.00 sıralarında İznik Gölü sahilindeki piknik alanında çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahaleyi BUSKİ’ye ait arıtma tesisi personeli yaptı. İtfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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