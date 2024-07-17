Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı

Yangın saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki zincir marketin deposuna sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA’da tavuk çiftliğinde çıkan yangında alevler bitişikte bulunan bir zincir marketin deposuna da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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