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        Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı (2)

        11PERSONEL DUMANDAN ETKİLENDİBursa'nın Nilüfer ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan, ardından bitişikte bulunan bir zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:25
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        Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı (2)
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        11PERSONEL DUMANDAN ETKİLENDİ

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan, ardından bitişikte bulunan bir zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tavuk çiftliği ve market deposunda hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 11 personel, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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