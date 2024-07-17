Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın zincir marketin deposuna sıçradı (2)

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan, ardından bitişikte bulunan bir zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tavuk çiftliği ve market deposunda hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 11 personel, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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