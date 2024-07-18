Bursa'da orman yangını

Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra yangına helikopterle de havadan müdahale sürüyor.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor.

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