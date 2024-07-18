Bursa'da orman yangını (2)

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 25 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor. Çalışmalarda 2 helikopter de kullanılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.