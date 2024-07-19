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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 10 kilometre kaçtı; kaçış ve yakalanma anı kamerada

        BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü Ali Eren Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:30
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 10 kilometre kaçtı; kaçış ve yakalanma anı kamerada
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        BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü Ali Eren Ş. (22) ile yanındaki 4 arkadaşı, 10 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 'Dur ihtarına uymamak' ve 'Kırmızı ışık ihlali' gibi suçlardan yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, kaçış ve yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (S.Ö.S) Amirliği ekipleri, uyuşturucu olma ihtimaline karşı şüphelendikleri Ali Eren Ş. yönetimindeki 16 CZC 02 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Kestel ilçesi İstikametine kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye sokarak ilerleyen sürücü Ali Eren Ş. ile polis ekipleri arasında takip başladı. 10 kilometre süren takip sırasında kendisini uyaran polis ekiplerine aldırış etmeyen sürücü Ali Eren Ş., Ankara Yolu Caddesi'nde polisin manevrasıyla durduruldu.

        TRAFİKTEN MENEDİLDİ

        Otomobilden indirilen sürücü Ali Eren Ş. ile arkadaşları Cihan Ç. (21), Teyfik Kaan A. (20), Muhammed Y. (21) ve Buğra E. (22), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Ali Eren Ş.'ye, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak', 'Kırmızı ışık ihlali yapmak', 'Trafiği tehlikeye sokmak', 'Drift ve makas atmak' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, otomobil de trafikten menedildi.

        KAÇIŞ VE YAKALANMA ANI KAMERADA

        Diğer yandan ehliyetsiz sürücünün polis ekiplerden kaçtığı ve 10 kilometre süren takibin ardından yakalandığı anlar, kamerayla görüntülendi. Görüntülerde; 10 kilometre süren takip sırasında otomobil sürücüsü Ali Eren Ş.,'nin aracı trafiği tehlikeye atacak şekilde sürdüğü, ardından polis ekiplerinin manevrası sonucunda yakalandığı anlar yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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