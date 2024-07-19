Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
BURSA'nın İznik ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Eyüp Can Tetik (20) hayatını kaybetti.
BURSA'nın İznik ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Eyüp Can Tetik (20) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına giden Eyüp Can Tetik’in kullandığı 41 DZ 634 plakalı traktör, sulama kanalına devrildi. Traktörün altında kalan Tetik, yaşamını yitirdi. Tetik'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) timinin incelemesi sonrası ön otopsi için İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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