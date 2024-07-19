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        Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

        BURSA'nın İznik ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Eyüp Can Tetik (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:45
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        Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        BURSA'nın İznik ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Eyüp Can Tetik (20) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına giden Eyüp Can Tetik’in kullandığı 41 DZ 634 plakalı traktör, sulama kanalına devrildi. Traktörün altında kalan Tetik, yaşamını yitirdi. Tetik'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) timinin incelemesi sonrası ön otopsi için İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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