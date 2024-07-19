İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın

Yeniceköy Mahallesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye, Bursa ve çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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