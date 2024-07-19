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        İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sandalye fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:40
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        İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde sandalye fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

        Yeniceköy Mahallesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye, Bursa ve çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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