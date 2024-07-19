İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın (2)

HELİKOPTERLEHAVADAN DA MÜDAHALE BAŞLATILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İnegöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Yıldırım, Kestel, Gürsu ve Yenişehir ilçelerindeki itfaiye ekipleri ile BUSKİ personelinin de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği yangına, helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.