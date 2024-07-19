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        İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın (3)

        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:15
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        İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın (3)
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        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan," Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde sandalye üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının sıçrama riski ortadan kalkarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma helikopterleri ve çevre ilçelerden gelen ekipler tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Allah, beterinden korusun” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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