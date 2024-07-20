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        Hasan Agah'tan etkilendi, 81 ildeki özel çocuklara 'süt mısır'lı etkinlik için yola çıktı

        KARABÜK'te süt mısır satarak geçimini sağlayan Yasin Yassıçayır (25), mahallesindeki otizmli Hasan Agah U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:30
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        Hasan Agah'tan etkilendi, 81 ildeki özel çocuklara 'süt mısır'lı etkinlik için yola çıktı
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        KARABÜK’te süt mısır satarak geçimini sağlayan Yasin Yassıçayır (25), mahallesindeki otizmli Hasan Agah U.’dan (8) etkilenerek, 81 ildeki özel gereksinimli çocuklara ulaşmak için geliştirdiği proje kapsamında Bursa'ya geldi. Burada ‘özel çocuklar’a süt mısırları ikram ederek, mısır kostümü giyen arkadaşıyla şarkı söyleyip, dans eden Yassıçayır, “Mısır kostümüyle özel çocukların okullarına giderek hem eğlendiriyoruz hem de mısır ikramında bulunuyoruz. Hedefim, imkanlar el verirse, 81 ile giderek, özel çocuklarımızı sevindirmek. Herkesin özel çocuklara daha çok ilgi ve sevgi beslemesini sağlamak” dedi.

        Karabük'ün Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yaşayan ve 14 yaşından beri süt mısır satarak geçimini sağlayan Yasin Yassıçayır, mahallesindeki otizmli Hasan Agah U.’ya olan sevgisi nedeniyle 81 ildeki özel gereksinimli çocuklara ulaşmak için proje geliştirdi. İlk önce Hasan Agah’ın eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine giden Yasin Yassıçayır, oradaki özel çocuklara babaannesinin tarlasında yetiştirerek geçimini sağladığı süt mısırları ikram etti. Yassıçayır, mısır kostümü giyen arkadaşıyla şarkı söyleyip, dans ederek Hasan Agah ile arkadaşlarının güzel bir gün geçirmelerini sağladı. Çocukların yüzünde oluşturduğu tebessümün, Karabük ile sınırlı kalmasını istemeyen Yassıçayır, 81 ile gitmek üzere yola çıktı.

        'AMACIM 81 İLDE ÖZEL ÇOCUKLARIMIZI MUTLU ETMEK'

        Tezgahında sattığı süt mısırların gelirleriyle Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Ankara ve İstanbul’da özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelen Yasin Yassıçayır’ın 6’ncı durağı Bursa oldu. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 2-12 yaş aralığındaki otizmli çocuklarla buluşan Yassıçayır, onlara süt mısır ikram etti. Yanındaki 3 arkadaşıyla çocukların güzel bir gün geçirmesini sağlayan Yassıçayır, çalınan müzik eşliğinde dans edip, mısır dağıtarak özel çocukların güzel bir gün geçirmesini sağladı. Çocukları sevindirdiği için kendisinin de çok mutlu olduğunu belirten Yasin Yassıçayır, "Bugün 6'ncı şehrimiz Bursa'dayız. Daha önce Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Ankara ve İstanbul'da bu etkinliği yapmıştık. Bursa'ya özel çocuklarımızı mutlu etmek için geldik. Onlar da inşallah mutlu olup eğlenmiştir. Amacım 81 ile giderek oralardaki özel çocuklarımızı mutlu etmek" ifadelerini kullandı.

        'HERKES ÖZEL ÇOCUKLARA İLGİ GÖSTERSİN'

        Projeye başlamanın nedenini anlatan Yasin Yassıçayır, "Mahallemizde bir ablamızın özel çocuğu vardı. Çok sevdiğim için onunla ilgileniyordum, geziyordum. Bu nedenle bu projeye başladım. Ben Karabük'te mısırcılık yapıyorum. 'Özel çocukları nasıl mutlu edebilirim?' diye düşünürken, aklıma şehir şehir gezip, mısır kostümüyle mısır ikram etmek geldi. Mısır kostümüyle özel çocukların okullarına giderek hem eğlendiriyoruz, hem de mısır ikramında bulunuyoruz. Hedefim imkanlar el verirse 81 ile giderek oralardaki özel çocuklarımızı sevindirmek. Herkesin özel çocuklara daha çok ilgi ve sevgi beklemesini bekliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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