Bursa merkezli 'Sahte altın' operasyonunda 9 tutuklama

BURSA merkezli 3 ilde kuyumcu atölyelerinde sahte bilezik ve altın yapıp piyasaya süren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu atölyelerinde üretilen sahte bilezik ve altınların, kuyumculara satılacağı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından ekipler, Salı günü Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonda B.T. (44), S.G. (32), H.O. (22), S.K. (43), S.Y. (40), Y.Y. (53), Ş.K. (43), N.G. (61), H.K. (51), E.Y. (51), A.B. (36) ve T.A.'yı (37) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve atölyelerindeki aramalarda 17 sahte bilezik, 1 sahte tam altın, 1 kolye, 1 kolye ucu, 6 küpe ile sahte altın üretimi ve yapımında kullanılan rodaj makinesi, 2 altın suyu, 1 pürmüz, kesilmiş plakalar halinde altın parçaları, sahte 500 euro, ruhsatsız 1 tabanca ve bu silaha ait 6 mermi ele geçirildi.