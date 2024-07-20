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        Bursa merkezli 'Sahte altın' operasyonunda 9 tutuklama

        BURSA merkezli 3 ilde kuyumcu atölyelerinde sahte bilezik ve altın yapıp piyasaya süren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:05
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        Bursa merkezli 'Sahte altın' operasyonunda 9 tutuklama
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        BURSA merkezli 3 ilde kuyumcu atölyelerinde sahte bilezik ve altın yapıp piyasaya süren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu atölyelerinde üretilen sahte bilezik ve altınların, kuyumculara satılacağı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından ekipler, Salı günü Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonda B.T. (44), S.G. (32), H.O. (22), S.K. (43), S.Y. (40), Y.Y. (53), Ş.K. (43), N.G. (61), H.K. (51), E.Y. (51), A.B. (36) ve T.A.'yı (37) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve atölyelerindeki aramalarda 17 sahte bilezik, 1 sahte tam altın, 1 kolye, 1 kolye ucu, 6 küpe ile sahte altın üretimi ve yapımında kullanılan rodaj makinesi, 2 altın suyu, 1 pürmüz, kesilmiş plakalar halinde altın parçaları, sahte 500 euro, ruhsatsız 1 tabanca ve bu silaha ait 6 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Bursa'da hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.T., S.G., H.O., S.K., S.Y., Y.Y., Ş.K., N.G. ve H.K. tutuklandı, E.Y., A.B. ve T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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