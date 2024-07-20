Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, yakalanınca alkolmetereye üflemeyi reddeti

BURSA'da, trafik uygulamasını görünce kullandığı kamyonetini bırakarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü Hasan D. (34), polis tarafından yakalandı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Hasan D.'nın ehliyetine 2 yıl el konulup, 18 bin 500 lira ceza kesildi. Polisin Hasan D.’yi takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde rutin denetim yaparken, polisleri gören Hasan D., kullandığı 16 ANR 68 plakalı kamyonetini bırakıp kaçtı. Sürücünün peşinden koşan polisler, yaklaşık 30 metre sonra Hasan D.’yi yakaladı. Alkollü olduğu gözlenen Hasan D., alkolmetreye üflemeyi reddetti. Hasan D.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyulurken, alkollü araç kullandığı için de 18 bin 500 lira ceza kesildi. Trafikten menedilen kamyonet de çekici ile otoparka götürüldü.