Bursa'da Dedublüman grubu ile festival coşkusu

BU yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde Dedublüman grubu sahne aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde şarkılarını seslendiren Dedublüman grubu, Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 62’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’, ünlü Dedublüman grubunu ağırladı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde Dedublüman grubu, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjileri ile Bursalılardan yoğun alkış aldı. Dedublüman grubu, ‘Sen Bilmezsin' şarkısı ile başladığı konserine ' Çözemezsin' şarkısıyla son verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grubun, şarkılarına konuklar eşlik etti. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan grup, konsere gelen herkese teşekkür etti.