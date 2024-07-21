'Yere ve havaya ateş ettik' diyen cinayet sanığı kardeşlere indirimsiz müebbet hapis
BURSA'da aralarında husumet bulunan ve bir düğünde kızına cinsel istismarda bulunduklarını iddia edilen Bayram Dalkıran'ı (44), öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Umut Özyakar (22) ile ağabeyi Mert Özyakar (35), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
BURSA’da aralarında husumet bulunan ve bir düğünde kızına cinsel istismarda bulunduklarını iddia edilen Bayram Dalkıran’ı (44), öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Umut Özyakar (22) ile ağabeyi Mert Özyakar (35), ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, 4 sanığın beraat ettiği yargılamada, savunmalarında 'Yere ve havaya ateş ettik’ diyen Özyakar kardeşlere verilen cezada indirim yapmadı.
Olay, Eylül 2022’de meydana geldi. Umut Özkayar, iddiaya göre, bir düğün töreninde Bayram Dalkıran'ın kızına cinsel istismarda bulundu. Daha önce de aralarında husumet bulunan taraflar, düğünden 4 gün sonra, 23 Eylül 2022'de Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Parkı'nda bir araya geldi. Bayram Dalkıran ile Umut ve Mert Özyakar kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Mert Özyakar, belinden çıkarttığı tabancayı Bayram Dalkıran'a doğrulttu. Bu sırada kaçmaya çalışan Dalkıran'a, kardeş Umut Özyakar, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Dalkıran, kurtarılamadı.
OLAY ANI KAMERADA
Kardeşler gözaltına alınırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mert Özyakar’ın kaçmaya çalışan Bayram Dalkıran'ın peşinden koşarak havaya ateş edip, silahını maktulün kaçtığı yöne doğru doğrulttuğu, Dalkıran'ı öldürdüğü iddia edilen Umut Özyakar’ın ise parktaki bir kafeden elinde silahla çıkarak kaçtığı görüldü.
Tutuklanan kardeşler hakkında ‘kasten öldürme’, tutuksuz sanıklar Mehmet Ö., Yiğit Ö., Can Ö. Ahmetcan Ö. ve Mehmetcan Ö. hakkında da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, tutuklu kardeşler ile Bayram Dalkıran'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Mert Özyakar savunmasında, korkutmak için havaya doğru ateş ettiğini, kimseyi öldürme kastı olmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.
'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM'
Umut Özyakar ise Bayram Dalkıran ile aralarında daha önceden de husumet bulunduğunu, Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Olay günü buluşmak için bir araya geldik. Uzlaşmak istedik. Bayram Dalkıran bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Üzerime doğru çay bardağını fırlattı. Ben de beni öldürecek düşüncesi ile silahımı çıkardım. Amacım, kimseyi öldürmek değildi. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.
‘AMACI ÖLDÜRMEK DEĞİL, YARALAMAKTI’
Umut Özyakar’ın avukatı Hakan Gündoğdu da savunmasında, müvekkilinin karşı taraftan gelebilecek tehlikeyi bertaraf edebilmek adına, maktulün de kendisine silah doğrultacağını düşünmesi üzerine, öldürme amacı olmaksızın ateş ettiğini, maktulden kaynaklanan 'haksız tahrik' altında bu suçu işlediğini söyledi. Avukat Gündoğdu, maktul ve ailesinin olay tarihinden önce müvekkillerini tehdit ettiğini de iddia ederek, “Bu konuda suç duyurusunda bulunduk. Olay günü de hem müvekkil ve ailesi hem de maktul ve ailesi, bu olayları çözmek amacıyla buluşmuşlardır. Konuşma sırasında maktulün çay bardağını alıp yere fırlatması ve küfürlü konuşmaları sonucunda tartışma başlamıştır. Bunun üzerine maktul ve yanındaki oğlunun, müvekkile ve yanındakilere zarar verebileceği düşüncesiyle, herkes uzaklaşmaya başlamış ancak karşı taraftan silahla ateş edilmesi sonucunda, Umut Özyakar, yaralamak maksadıyla yere doğru ateş etmiştir. Bu atış sonucunda maktulün leğen kemiğine isabet eden mermi yön değiştirerek, maktulün ön karın bölgesinden çıkmıştır. Bu demek oluyor ki müvekkilin amacı, hedef alınan bölge de düşünüldüğünde, kesinlikle öldürmek değil yaralamaktır. Balistik raporları da incelendiğinde, olayda Mert ve Umut Özyakar’ın kullandığı silah haricinde, bir silah daha kullanılmıştır bu da iddia ve beyanlarımızı desteklemektedir” ifadelerini kullandı
4 SANIK BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Umut ve Mert Özyakar kardeşleri, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, cezada indirim yapmadı. Özyakar kardeşler, ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan da 1 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.
Heyet, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuksuz sanıklar Mehmet Ö., Yiğit Ö., Can Ö. ve Ahmetcan Ö.’nün beraatine hükmetti. Firari durumda bulunan sanık Mehmetcan Ö.'nün dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.
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