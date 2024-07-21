'Yere ve havaya ateş ettik' diyen cinayet sanığı kardeşlere indirimsiz müebbet hapis

BURSA’da aralarında husumet bulunan ve bir düğünde kızına cinsel istismarda bulunduklarını iddia edilen Bayram Dalkıran’ı (44), öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Umut Özyakar (22) ile ağabeyi Mert Özyakar (35), ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, 4 sanığın beraat ettiği yargılamada, savunmalarında 'Yere ve havaya ateş ettik’ diyen Özyakar kardeşlere verilen cezada indirim yapmadı.

Olay, Eylül 2022’de meydana geldi. Umut Özkayar, iddiaya göre, bir düğün töreninde Bayram Dalkıran'ın kızına cinsel istismarda bulundu. Daha önce de aralarında husumet bulunan taraflar, düğünden 4 gün sonra, 23 Eylül 2022'de Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Parkı'nda bir araya geldi. Bayram Dalkıran ile Umut ve Mert Özyakar kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Mert Özyakar, belinden çıkarttığı tabancayı Bayram Dalkıran'a doğrulttu. Bu sırada kaçmaya çalışan Dalkıran'a, kardeş Umut Özyakar, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Dalkıran, kurtarılamadı.

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM'

Umut Özyakar ise Bayram Dalkıran ile aralarında daha önceden de husumet bulunduğunu, Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Olay günü buluşmak için bir araya geldik. Uzlaşmak istedik. Bayram Dalkıran bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Üzerime doğru çay bardağını fırlattı. Ben de beni öldürecek düşüncesi ile silahımı çıkardım. Amacım, kimseyi öldürmek değildi. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

‘AMACI ÖLDÜRMEK DEĞİL, YARALAMAKTI’

Umut Özyakar’ın avukatı Hakan Gündoğdu da savunmasında, müvekkilinin karşı taraftan gelebilecek tehlikeyi bertaraf edebilmek adına, maktulün de kendisine silah doğrultacağını düşünmesi üzerine, öldürme amacı olmaksızın ateş ettiğini, maktulden kaynaklanan 'haksız tahrik' altında bu suçu işlediğini söyledi. Avukat Gündoğdu, maktul ve ailesinin olay tarihinden önce müvekkillerini tehdit ettiğini de iddia ederek, “Bu konuda suç duyurusunda bulunduk. Olay günü de hem müvekkil ve ailesi hem de maktul ve ailesi, bu olayları çözmek amacıyla buluşmuşlardır. Konuşma sırasında maktulün çay bardağını alıp yere fırlatması ve küfürlü konuşmaları sonucunda tartışma başlamıştır. Bunun üzerine maktul ve yanındaki oğlunun, müvekkile ve yanındakilere zarar verebileceği düşüncesiyle, herkes uzaklaşmaya başlamış ancak karşı taraftan silahla ateş edilmesi sonucunda, Umut Özyakar, yaralamak maksadıyla yere doğru ateş etmiştir. Bu atış sonucunda maktulün leğen kemiğine isabet eden mermi yön değiştirerek, maktulün ön karın bölgesinden çıkmıştır. Bu demek oluyor ki müvekkilin amacı, hedef alınan bölge de düşünüldüğünde, kesinlikle öldürmek değil yaralamaktır. Balistik raporları da incelendiğinde, olayda Mert ve Umut Özyakar’ın kullandığı silah haricinde, bir silah daha kullanılmıştır bu da iddia ve beyanlarımızı desteklemektedir” ifadelerini kullandı