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        Bursa'da 4'üncü kat balkonundan düşen kadın öldü

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Bircan Adıyaman (47), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:30
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        Bursa'da 4'üncü kat balkonundan düşen kadın öldü
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Bircan Adıyaman (47), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarında meydana geldi. 6 katlı binanın 4'üncü katında oturan Bircan Adıyaman, iddiaya göre balkondan bakarken dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Adıyaman, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 çocuk annesi, bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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