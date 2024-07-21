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        Varank: Siyasi kimliğiniz ne olursa olsun, kimseye paye vermeyin

        ESKİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Siyasi kimliğiniz her ne olursa olsun, bayrağımız, İstiklal Marşı'mız, vatanımız, milletimiz ve ezanımız söz konusu olduğunda, lütfen kimseye paye vermeyin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:15
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        Varank: Siyasi kimliğiniz ne olursa olsun, kimseye paye vermeyin
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        ESKİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Siyasi kimliğiniz her ne olursa olsun, bayrağımız, İstiklal Marşı’mız, vatanımız, milletimiz ve ezanımız söz konusu olduğunda, lütfen kimseye paye vermeyin. Bunlara hep beraber sahip çıkalım” dedi.

        Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa’nın Keles ilçesinde, Bursa Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 32'ncisi düzenlenen Kocayayla Kadırga Şenliği'ne katıldı. Varank’a, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve milletvekilleri de eşlik etti. Bursa Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Bursa'ya katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, bu şenliğin de bunun kanıtı olduğunu söyleyen Mustafa Varank, “Bu şehir, kozmopolit bir şehirdir. Türkiye'nin her tarafından renkleri bağrında birleştirmiş, Türkiye'ye önemli katkılar sağlayan bir şehir. Biz inanıyoruz ki sizlerin bir hemşehrisi olarak, Bursa'ya en fazla katkı sağlayan illerden bir tanesini sorsalar, Trabzon ve Karadeniz deriz. Bizim insanımız mert ve çalışkandır. Ülkesine sevdalıdır. Bu bayrağa hizmet etmek için, şehirlerine hizmet etmek için, gözünü budaktan sakınmaz. Bu şehrin bir parçası olarak, sizler bu şehre hizmet ediyor ve katkı sağlıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Milletimize hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.

        ‘ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ MİRAS AY YILDIZLI BAYRAKTIR’

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlama Töreni'ne katıldıklarını hatırlatan Varank, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

        “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün muhalefet partileri ile beraber Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılını kutlama törenlerine katıldık. Bundan 50 yıl önce sahabenin fethettiği, ecdadımız Osmanlı'nın fethettiği, 70 bin şehit verdiğimiz Kıbrıs'ı, birileri haritadan silmek için büyük planlar gerçekleştirdi. Türkiye, bundan 50 yıl önce 'Kıbrıs Türkü'ne sahip çıkacağım' dedi. İşte bundan 50 yıl önce bayrağımıza, Türk Milleti'ne sahip çıkmak için Kıbrıs'a çıkartma yaptık. Şehitler verdik ve kalıcı olarak orada ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz Türkiye olarak ilelebet var oldukça, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de payidar olacak dedik. Biz bayrağımıza sahip çıkacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Siyasi kimliğiniz her ne olursa olsun, bayrağımız, İstiklal Marşı'mız, vatanımız, milletimiz ve ezanımız söz konusu olduğunda, lütfen kimseye paye vermeyin. Bunlara hep beraber sahip çıkalım. Ben inanıyorum ki benim Trabzonlu hemşehrilerim zaten bu düşüncedeler. Bundan 50 yıl önce, bu mücadeleyi neden verdiğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız miras, ay yıldızlı hilal bayraktır. Değerlerimize sahip çıkarsak, bu şenlikleri yapmaya devam ederiz. Allah'ın izniyle Trabzon ve Karadeniz kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler de sizler bizim arkamızda durdukça, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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