Varank: Siyasi kimliğiniz ne olursa olsun, kimseye paye vermeyin

ESKİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Siyasi kimliğiniz her ne olursa olsun, bayrağımız, İstiklal Marşı’mız, vatanımız, milletimiz ve ezanımız söz konusu olduğunda, lütfen kimseye paye vermeyin. Bunlara hep beraber sahip çıkalım” dedi.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa’nın Keles ilçesinde, Bursa Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 32'ncisi düzenlenen Kocayayla Kadırga Şenliği'ne katıldı. Varank’a, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve milletvekilleri de eşlik etti. Bursa Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Bursa'ya katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, bu şenliğin de bunun kanıtı olduğunu söyleyen Mustafa Varank, “Bu şehir, kozmopolit bir şehirdir. Türkiye'nin her tarafından renkleri bağrında birleştirmiş, Türkiye'ye önemli katkılar sağlayan bir şehir. Biz inanıyoruz ki sizlerin bir hemşehrisi olarak, Bursa'ya en fazla katkı sağlayan illerden bir tanesini sorsalar, Trabzon ve Karadeniz deriz. Bizim insanımız mert ve çalışkandır. Ülkesine sevdalıdır. Bu bayrağa hizmet etmek için, şehirlerine hizmet etmek için, gözünü budaktan sakınmaz. Bu şehrin bir parçası olarak, sizler bu şehre hizmet ediyor ve katkı sağlıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Milletimize hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.