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        İznik'te orman yangını

        BURSA'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:35
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        İznik'te orman yangını
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        BURSA’nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın saat 17.30 sıralarında Elbeyli Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine sıçramaması için önlemler alınıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
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