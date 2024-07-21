İznik'te orman yangını

Yangın saat 17.30 sıralarında Elbeyli Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine sıçramaması için önlemler alınıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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