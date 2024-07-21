İznik'te orman yangını (2)

Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde çıkan orman yangınına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İznik itfaiyesi ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 5 teknik personel ve 21 yangın işçisi ile müdahale ediliyor. Vatandaşlar da tankerlerle ekiplere destek veriyor.

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