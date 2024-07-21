İznik'te orman yangını (3)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDIİznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde saat 17.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı ve alevlerin etkilediği alan, helikopterden görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.