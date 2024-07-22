4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, alkollü kaza yaptı

BURSA’da 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü Emre C. (32), karıştığı kaza sonucu yapılan kontrolde 2.70 promil alkollü çıkınca toplamda 19 bin 416 lira para cezasına çarptırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü Yusuf K. ise alkollü sürücüye, “Hatasız, boyasız olan otomobilime çarptın, o sokaktan öylemi çıkılır?” diye tepki gösterirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Yusuf K. yönetimindeki 16 BAY 763 plakalı otomobile, ara sokaktan aniden çıkan Emre C. yönetimindeki 16 KEJ 39 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler hafif yaralandı.