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        4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, alkollü kaza yaptı

        BURSA'da 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü Emre C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 01:27 Güncelleme: 22.07.2024 - 01:30
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        4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, alkollü kaza yaptı
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        BURSA’da 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü Emre C. (32), karıştığı kaza sonucu yapılan kontrolde 2.70 promil alkollü çıkınca toplamda 19 bin 416 lira para cezasına çarptırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü Yusuf K. ise alkollü sürücüye, “Hatasız, boyasız olan otomobilime çarptın, o sokaktan öylemi çıkılır?” diye tepki gösterirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Yusuf K. yönetimindeki 16 BAY 763 plakalı otomobile, ara sokaktan aniden çıkan Emre C. yönetimindeki 16 KEJ 39 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler hafif yaralandı.

        ‘HATASIZ, BOYASIZ OTOMOBİLİME ÇARPTIN’

        Kazanın ardından öfkelenen sürücü Yusuf K., otomobiline çarpan diğer sürücü Emre C.'ye, "Hatasız, boyasız otomobilime çarptın. O sokaktan öyle mi çıkılır?” diye tepki gösterdi. Yaralanan sürücüler yürüyerek gittikleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

        2.70 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Bu arada sürücülerin yürüyerek gittiği hastanede yapılan alkolmetre testinde Emre C.'nin 2.7 promil alkollü olduğu tespit edildi. 4 ay önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Emre C.’ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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