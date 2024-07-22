Denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu, çevredekiler kurtardı

BURSA'dayüzme bilmediği halde kayalıklardan denize atlayınca boğulma tehlikesi geçiren B.P. (13), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan B.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, ailesiyle denize giden ve yüzme bilmediği halde kayalıklardan suya atlayan B.P. boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan B.P.'ye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.P., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan B.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.