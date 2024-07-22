Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu, çevredekiler kurtardı

        BURSA'dayüzme bilmediği halde kayalıklardan denize atlayınca boğulma tehlikesi geçiren B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu, çevredekiler kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dayüzme bilmediği halde kayalıklardan denize atlayınca boğulma tehlikesi geçiren B.P. (13), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan B.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, ailesiyle denize giden ve yüzme bilmediği halde kayalıklardan suya atlayan B.P. boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan B.P.'ye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.P., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan B.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
        Bursa'da tartıştığı şahsın kardeşi tarafından bacağından vurulan kişi tedav...
        Bursa'da tartıştığı şahsın kardeşi tarafından bacağından vurulan kişi tedav...
        Kız arkadaş tartışmasında bacağından vuruldu
        Kız arkadaş tartışmasında bacağından vuruldu
        Bursa'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü garsonluk yaparken...
        Bursa'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü garsonluk yaparken...
        Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan şüpheli, çalıştığı restoranda yakala...
        Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan şüpheli, çalıştığı restoranda yakala...
        Eşinin kafasına merdaneyle vurup iple boğan sanık ağırlaştırılmış müebbet h...
        Eşinin kafasına merdaneyle vurup iple boğan sanık ağırlaştırılmış müebbet h...