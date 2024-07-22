Sıcaktan bunalan işçiler, iş makinesinin kovasına doldurdukları suda serinledi
BURSA'nın İznik ilçesinde sıcaklardan bunalan inşaat işçileri, iş makinesinin kovasına doldurdukları suya girip serinledi.
BURSA'nın İznik ilçesinde sıcaklardan bunalan inşaat işçileri, iş makinesinin kovasına doldurdukları suya girip serinledi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltırken, serinlemek isteyenler tatil beldelerine akın etti. Tatile gidemeyen ve çalışmak zorunda olanlar da kendilerine alternatif oluşturmaya başladı. Bursa’nın İznik ilçesinde inşaatta çalışan ve aşırı sıcaklıklardan bunalan işçiler, serinlemek için iş makinesinin kovasına su doldurup içine girdi. İşçiler, bir yandan serinlerken, diğer yandan da kestikleri karpuzu yedi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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