Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sıcaktan bunalan işçiler, iş makinesinin kovasına doldurdukları suda serinledi

        BURSA'nın İznik ilçesinde sıcaklardan bunalan inşaat işçileri, iş makinesinin kovasına doldurdukları suya girip serinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaktan bunalan işçiler, iş makinesinin kovasına doldurdukları suda serinledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İznik ilçesinde sıcaklardan bunalan inşaat işçileri, iş makinesinin kovasına doldurdukları suya girip serinledi.

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltırken, serinlemek isteyenler tatil beldelerine akın etti. Tatile gidemeyen ve çalışmak zorunda olanlar da kendilerine alternatif oluşturmaya başladı. Bursa’nın İznik ilçesinde inşaatta çalışan ve aşırı sıcaklıklardan bunalan işçiler, serinlemek için iş makinesinin kovasına su doldurup içine girdi. İşçiler, bir yandan serinlerken, diğer yandan da kestikleri karpuzu yedi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Sıcaktan kaçtı, terastan düştü!
        Sıcaktan kaçtı, terastan düştü!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Ham deriden perdeye, ustasından öğrendikleri Karagöz sanatını yaşatıyorlar
        Ham deriden perdeye, ustasından öğrendikleri Karagöz sanatını yaşatıyorlar
        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu, çevredekiler kurtard...
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu, çevredekiler kurtard...
        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
        Bursa'da tartıştığı şahsın kardeşi tarafından bacağından vurulan kişi tedav...
        Bursa'da tartıştığı şahsın kardeşi tarafından bacağından vurulan kişi tedav...
        Kız arkadaş tartışmasında bacağından vuruldu
        Kız arkadaş tartışmasında bacağından vuruldu