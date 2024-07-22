Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

        BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Kumsaz Plajı'nda kıyıya yakın bir noktada 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Gemlik ilçesindeki Kumsaz Plajı’nda kıyıya yakın bir noktada 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Gemlik ilçesine bağlı Gençali Mahallesi Kumsaz Plajı’nda saat 11.30 sıralarında kıyıya yakın mesafede, su yüzeyinde ceset gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 70-75 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, kıyıya çıkardı. Sahilde bulunan ve kendisine ait olduğu tahmin edilen kıyafetlerden, kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Gemlik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da kıyıya vuran cesedin kimliği araştırılıyor
        Bursa'da kıyıya vuran cesedin kimliği araştırılıyor
        Sıcaktan bunalan işçiler, iş makinesinin kovasına doldurdukları suda serinl...
        Sıcaktan bunalan işçiler, iş makinesinin kovasına doldurdukları suda serinl...
        Ham deriden perdeye, ustasından öğrendikleri Karagöz sanatını yaşatıyorlar
        Ham deriden perdeye, ustasından öğrendikleri Karagöz sanatını yaşatıyorlar
        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu, çevredekiler kurtard...
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu, çevredekiler kurtard...
        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
        Bursa'da pencereden düşen genç kız ağır yaralandı