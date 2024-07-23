Bursa'da yan yana 2 fabrikada yangın
BURSA'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı.
BURSA'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.