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        Bursa'da yan yana 2 fabrikada yangın

        BURSA'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:15
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        Bursa'da yan yana 2 fabrikada yangın
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        BURSA'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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