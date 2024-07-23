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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 3 fabrikaya sıçradı (2)

        YANGINGERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEN ÇIKMIŞBursa'nın, Yıldırım ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:15
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 3 fabrikaya sıçradı (2)
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        YANGINGERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEN ÇIKMIŞ

        Bursa'nın, Yıldırım ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere köpükle de müdahale ettiği yangının, geri dönüşüm tesisinde çıkıp, yakındaki kağıt-elfay fabrikası ile strafor ve tekstil dokuma fabrikalarına sıçradığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, yangını gece görüşlü termal kameralı drondan alınan olay yerin görüntüsü ile de takip etti.

        Bu arada, yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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