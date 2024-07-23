Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 3 fabrikaya sıçradı (3)

BAŞKANYILMAZ: KONUTLARA SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Gazetelilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yılmaz, “Çelebi Mehmet Mahallesi’nde geri dönüşümlerin olduğu yerde yangın çıktı. Kağıt deposunda. Alevler, yorgan yapıları, elyaflar ve süngerlerin olduğu depoya sıçrıyor. Yangın büyük ölçüne kontrol altına alındı. Yangının, elyaf fabrikası dışında, konutlara sıçraması önlendi. Elyaf fabrikasındaki çalışmalarda devam ediyor. Elyaf deposunda da sorun var. Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın üç fabrikayı etkiledi. Arkadaki evlerde tahliye olmadı. Arada koridor oluşturuldu. Orman Bölge Müdürlüğünden helikopter istendi” dedi.