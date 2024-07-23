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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 3 fabrikaya sıçradı (3)

        BAŞKANYILMAZ: KONUTLARA SIÇRAMASI ÖNLENDİYıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:09
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 3 fabrikaya sıçradı (3)
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        BAŞKANYILMAZ: KONUTLARA SIÇRAMASI ÖNLENDİ

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Gazetelilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yılmaz, “Çelebi Mehmet Mahallesi’nde geri dönüşümlerin olduğu yerde yangın çıktı. Kağıt deposunda. Alevler, yorgan yapıları, elyaflar ve süngerlerin olduğu depoya sıçrıyor. Yangın büyük ölçüne kontrol altına alındı. Yangının, elyaf fabrikası dışında, konutlara sıçraması önlendi. Elyaf fabrikasındaki çalışmalarda devam ediyor. Elyaf deposunda da sorun var. Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın üç fabrikayı etkiledi. Arkadaki evlerde tahliye olmadı. Arada koridor oluşturuldu. Orman Bölge Müdürlüğünden helikopter istendi” dedi.

        ALEVLERE 60 ARAÇ VE 100 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

        Bu arada yangının, saat 09.30'da, Özdemir Geri Dönüşüm tesisinde çıktığı, ardından MDN Home Tekstil’e sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale sonrası çalışanlar tahliye edilirken alevlerin, MDN Home Tekstil fabrikasının ve yanında bulunan tekstil firmalarının depolarındaki, strafor maddelerinin tutuşmasına yol açtığı açıklandı.

        Öte yandan yangına, 30'u Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait, çevre ilçelerden de gelen toplam 60 araç, 4 iş makinesi ve 100 personelle müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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