Bursa'da aniden bastıran sağanak ve dolu zor anlar yaşattı

BURSA’nınİnegöl ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. 20 dakika süren yağışta pazar tezgahları sular altında kalırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezi ile bazı kırsal mahallelerde etkisini gösteren sağanak, yaklaşık 20 dakika sürdü. Yunusemre Mahallesi’ndeki pazar alanındaki meyve ve sebze tezgahları ise çatıdan akan yağmurla sular altında kaldı.