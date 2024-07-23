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        Bursa'da şarampole düşen motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole düşen motosikletteki Recep Efe A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:45
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        Bursa'da şarampole düşen motosikletteki 2 genç ağır yaralandı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole düşen motosikletteki Recep Efe A. (17) ile Kerim K. (17) ağır yaralandı.

        Kaza saat 18.30 sıralarında kırsal Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen O16 BJM 377 plakalı motosiklet, yokuş aşağı inerken kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklette bulunan Recep Efe A. ile Kerim K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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