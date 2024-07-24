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        Telefon dükkanına silahlı saldırı kamerada

        BURSA'da bir telefon dükkanına kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:10
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        Telefon dükkanına silahlı saldırı kamerada
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        BURSA'da bir telefon dükkanına kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapılan iş yerine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti. Mermiler iş yerinin camına isabet ederken, şüpheli ise geldiği motosikletiyle uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıyı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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