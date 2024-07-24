Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ayrıldığı eski dini nikahlı eşi ile ilgili sela okuttu; yarın cenazesinin kaldırılacağını öğrenen kadın polise başvurdu

        BURSA'da Zafer K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrıldığı eski dini nikahlı eşi ile ilgili sela okuttu; yarın cenazesinin kaldırılacağını öğrenen kadın polise başvurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da Zafer K. (38), geçimsizlik nedeniyle 1,5 yıl önce evden ayrılan eski dini nikahlı eşi Tuğçe Emir (28) için camiden sela okutup, cenazesinin yarın ikindi vakti kaldırılacağı anonsunu yaptırdı. Olayı yakınlarının telefon açmasıyla öğrenen ve öldürülme korkusuyla polise giderek şikayette bulunan Emir, "Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum" dedi. Bu arada Zafer K.’nın Tuğçe Emir için sela okuttuğu sırada cami önünde cep telefonuyla bu anı kaydettiği görüldü.

        Zafer K. ile yaklaşık 7 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayan ve bu ilişkiden 1 çocukları dünyaya gelen Tuğçe Emir, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla evini terk etti. Çocuğunu da yanına alan Emir, ailesinin yanına gitti. Eski eşi tarafından sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Emir, önceki gün evinin yakınındaki camiden kendisi adına sela okunması üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Büyük panik yaşayan Tuğçe Emir, başına bir şey gelmesinden korktuğunu söyledi. Eski eşiyle sürekli kendisine bir şey yapmasından endişe ettiğini belirten Tuğçe Emir, "Sürekli ölüm tehditleri ediyordu, hakaretler ediyordu. Cimer'e, polise şikayet ettim. Ama hiçbir yol alamamıştım. Çünkü şahit bulamıyordum. Madde bağımlısı olduğu için herkes korkuyordu. Kanıtlayamadım kendimi" diye konuştu.

        'ACABA İKİNDİYE KADAR BANA BİR ŞEY Mİ YAPACAK DİYE KORKTUM'

        Adına sela okunması hakkında bilgi veren Emir, "En son bir işimi halletmek için dışarıdaydım. Sürekli telefonum çaldı. Herkes ağlıyor. Ne olduğunu sorduğumda eski eşimin camide selamı verdirdiğini öğrendim. Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum. Telefonumda ses kaydı da mevcut" ifadesini kullandı.

        'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

        Zafer K. ile 6 yıl evli kaldıklarını ve bu evlilikte bir çocukları olduğunu anlatan Tuğçe Emir, "1,5 yıl önce, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ve madde bağımlısı olduğu için ayrıldık. Çocuklarımı alıp ailemin yanına döndüm. Evliyken şiddet de uygulamıştı. Ama o zamanlar çocuğum küçük diye şikayetçi olmamıştım. Sela okunmasının ardından polis merkezine gittim, orada tutanak tutuldu. Aile içi Şiddet Büro Amirliği'ne yönlendirdiler, orada ifademi vererek şikayetçi oldum. Elimde 3 aylık uzaklaştırma kararım da mevcut. Sürekli hakaret ve ölüm tehditleri nedeniyle aldırdım" dedi. SELA OKUNURKEN CEP TELEFONU İLE KAYIT ALMIŞ

        Bu arada Zafer K.’nın eski eşi Tuğçe Emir ile ilgili sela okunması sorasında cami önünde cep telefonu ile bu anı kaydettiği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Gelinlik hayali kuran engelli kızın yüzünü temsili düğünle güldürdüler
        Gelinlik hayali kuran engelli kızın yüzünü temsili düğünle güldürdüler
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı...
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı...
        Bursa'da iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Bursa'da iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Telefon dükkanına silahlı saldırı kamerada
        Telefon dükkanına silahlı saldırı kamerada
        Bursa'da şarampole düşen motosikletteki 2 genç ağır yaralandı
        Bursa'da şarampole düşen motosikletteki 2 genç ağır yaralandı
        Bursa'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı