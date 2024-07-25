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        Anne ile kızı, kedilerini öldürdüğünü iddia ettiği baba-kız tarafından darbedildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Serpil B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:20
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        Anne ile kızı, kedilerini öldürdüğünü iddia ettiği baba-kız tarafından darbedildi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Serpil B. (57) ile kızı Cansu Y. (30), besledikleri kediyi otomobil ile ezdikleri gerekçesiyle tartıştıkları komşuları Ali A. (56) ve Yurdanur G. (30) tarafından darbedildi. Anne ile kızı yaralanırken, baba ve kız gözaltına alındı.

        Olay, dün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil B. ile kızı Cansu Y.'nin evlerinde besledikleri kedisi, iddiaya göre kapının önüne çıktığı sırada yan komşuları Ali A. tarafından otomobille ezilerek öldürüldü. Anne ve kız ile Ali A. ve kızı Yurdanur G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Serpil B. ile Cansu Y., komşuları tarafından darbedilerek yaralandı. Anne ile kızı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma Ali A. ile kızı Yurdanur G.'yi gözaltına alındı.

        '1 AY ÖNCE DE EVLERİ TAŞLANMIŞ'

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı anne ile kızını tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, "1 ay önce de evleri taşlanmış. Bu insanlar hayvan besledikleri için, gidip dağda taşta değil; kendi bölgelerinden hayvan besledikleri için kendi komşularıyla sorun yaşamışlar. 6 kişi, genç kızımıza saldırmış. Kızımız ve annesinde darp izleri var. Fotoğraflar da elimizde mevcut. Bu davanın yakasında olacağız, takipçisi olacağız. Besleme yapan hayvansever arkadaşlarımız yalnız değil” dedi.

        'NE İNSANLARIMIZ NE DE HAYVANLARIMIZ ZARAR GÖRSÜN'

        Hayvansever Filiz Karabulut ise. "'Siz hayvanları besliyorsunuz, insanları önemsemiyorsunuz' diyorlar. Hiçbir insanın zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz. Ama hiçbir hayvanın da insan tarafından zarar görmesini istemiyoruz. Hayvansever olarak insan düşmanı değiliz. Ne insanlarımız ne de hayvanlarımız zarar görsün. Toplum olarak hep birlikte yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Lütfen bu şekilde hayvanseverleri ötekileştirerek hareket etmeyelim. Sırf besleniyor diye ezilen masum bir kedimiz var. Arkadaşlarımız darbedildi. 'Neden bu canlara kıydınız, neden ezdiniz' dedikleri için. Bu çok üzücü" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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