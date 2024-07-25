Park halindeki TIR'ın dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdi. Otomobil sürücüsü Yunus Demircan (36) ile yanındaki Harun Sabanlı (31) hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldi. Bursa’dan Orhangazi yönüne giden Yunus Demircan idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Harun Sabanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.