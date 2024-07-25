Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Park halindeki TIR'ın dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:01 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki TIR'ın dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdi. Otomobil sürücüsü Yunus Demircan (36) ile yanındaki Harun Sabanlı (31) hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldi. Bursa’dan Orhangazi yönüne giden Yunus Demircan idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Harun Sabanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla refüje çarptığı ardından da metrelerce savrularak park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdiği görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Bursa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Bursa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol alt...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol alt...
        Bursa'daki komşu cinayeti davası sürüyor
        Bursa'daki komşu cinayeti davası sürüyor
        Orhangazi'de patlıcan hasadı başladı
        Orhangazi'de patlıcan hasadı başladı
        Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayeti davasın...
        Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayeti davasın...
        Bursa'da beraberlik yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanm...
        Bursa'da beraberlik yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanm...