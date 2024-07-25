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        Yenişehir İlçe Belediyesi İYİ Partili meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde İYİ Parti'den belediye meclisi üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Olan Koray Aydın, sabah saatlerinde kendisini evinden alan arkadaşı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:25
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        Yenişehir İlçe Belediyesi İYİ Partili meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde İYİ Parti’den belediye meclisi üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Olan Koray Aydın, sabah saatlerinde kendisini evinden alan arkadaşı İ.A. (39) tarafından çıkan tartışmada tabanca vuruldu. Ayaklarına 3 kurşun isabet eden Aydın, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı kınayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, halkın seçtiği meclis üyesine yapılan saldırının koşullarının iyi araştırılması gerektiğini söyledi.

        Olay, sabaha karşı Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İyi Parti'den belediye meclisi üyesi olan, aynı zamanda Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Koray Aydın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden ilçede tekel bayiliği yapan İ.A. (39) ile tartıştı. Aydın, sabah saat 05.30 sıralarında evinin önüne gelip kendisini dışarı çağıran İ.A. ile buluştu. Daha sora otomobile birlikte binerek evin önünden ayrılan ikili arasında çıkan tartışma sırasında İ.A. tabanca ile Aydın’a ateş etti. Aydın bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şüpheli İ.A. ise olay yerinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Aydın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        BELEDİYE BAŞKANI SALDIRIYI KINADI

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı basın açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Saldırganın bu tutumunun cezasız kalmayacağını belirten Özel, "Yenişehir halkının seçmiş olduğu bir meclis üyesine karşı yapılan bu saldırının koşullarının iyi araştırılması, kimlerin meclis üyelerimize karşı halkı kin ve nefrete sürüklediğinin kamuoyu tarafından bilinmesi ve onların da cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim. İftiralarla, dedikodularla, yalan beyanlarla, halkımız tarafından seçilen meclis üyesinin kanını dökecek kadar ileri gidebilen saldırganların ve onların arkasındaki güçlere karşı belediyemizin tüm meclis üyeleriyle ve partilerimizin ilçe başkanlarıyla birlikte karşılarında duracağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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