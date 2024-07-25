Yenişehir İlçe Belediyesi İYİ Partili meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde İYİ Parti’den belediye meclisi üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Olan Koray Aydın, sabah saatlerinde kendisini evinden alan arkadaşı İ.A. (39) tarafından çıkan tartışmada tabanca vuruldu. Ayaklarına 3 kurşun isabet eden Aydın, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı kınayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, halkın seçtiği meclis üyesine yapılan saldırının koşullarının iyi araştırılması gerektiğini söyledi.

Olay, sabaha karşı Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İyi Parti'den belediye meclisi üyesi olan, aynı zamanda Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Koray Aydın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden ilçede tekel bayiliği yapan İ.A. (39) ile tartıştı. Aydın, sabah saat 05.30 sıralarında evinin önüne gelip kendisini dışarı çağıran İ.A. ile buluştu. Daha sora otomobile birlikte binerek evin önünden ayrılan ikili arasında çıkan tartışma sırasında İ.A. tabanca ile Aydın’a ateş etti. Aydın bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.