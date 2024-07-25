Özgür Özel: Amaç, belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak (2)

'BİRİLERİİTHALATÇIYA PARA KAZANDIRSIN DİYE ÇİFTÇİYİ MAĞDUR ETTİLER'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki programlarının ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Belediye meydanı önünde halk buluşması gerçekleştiren Özel, burada yaptığı konuşmada çiftçilerin sorunlarına değindi. Özel, "Mustafakemalpaşa ve Karacabey deyince en önemli mesele tarım. Geçmişte bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı 'Köylü milletin efendisi' diyordu. Ama şimdi o efendiler çok zor durumdalar. 22 yıl öncesine göre 500 bin çiftçi kayıp. 22 yıl öncesine göre Hollanda kadar toprak kayıp. Ekilen dikilen alan Hollanda kadar azaldı. Oysaki nüfus artıyor. Dünyadaki gıda ihtiyacı özellikle iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş gıda ihtiyacı artıyor. Kendi kendine yeten bu ülke, dünyayı doyurabilecek olan bu ülke, çiftçisi dünyanın en mutlu çiftçisi olabilecek bu ülke, birileri ithalatçıya para kazandırsın diye, birileri yurt dışında araziler kiralayıp orada tarım üretimi yapsın diye bu çiftçiyi mağdur ettiler, yalnız bıraktılar. Maalesef Karacabey Ovası'nda, Mustafakemalpaşa Ovası'nda en önemli geçimlerden biri domates. 2 liraya düşünce üzülmüştük. Bugün 1 lira 75 kuruşa domates alıyorlar" diye konuştu.

TARLADA KAVUN KARPUZ BIRAKMAYACAĞIZ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEPSİNİ ALACAK' Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde kavun karpuz üretiminin yoğun olduğunu ifade eden Özel, "Buralar bostan, kavun, karpuz dolu. 2 liraya karpuz, 4 liraya kavun, alan yok. Buradan bir müjde vereceğim. Hep söyledik, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinden bütün sorunları çözemez, ama yaraya merhem olur. İşte şimdi kavun ve karpuz üreticilerine sesleniyorum. Hiç korkmayın. Biraz önce konuştuk, sözü aldık. Tarlada bir tek kavun, bir tek karpuz bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepsini alıyor. Kavunu, karpuzu alacağız. Hem kavun karpuz üreticisi mi mağdur halde bırakmayacağız, hem de bu sıcak yaz gününde marketlerde, manavlarda kavuna karpuza ulaşamayan yoksulların, çok çocuklu ailelerin bu mağduriyetini gidereceğiz. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bozbey'e, Teşekkür ediyoruz bu halkçı belediye başkanımıza" dedi.