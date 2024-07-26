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        8 gündür kayıptı; derede cesedi bulundu

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın'ın (72), derede cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:45
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        8 gündür kayıptı; derede cesedi bulundu
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın’ın (72), derede cansız bedeni bulundu.

        Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Yüksel Akın, her gün görüştüğü arkadaş grubuyla buluşmaya gelmeyince, arkadaşları ailesine haber verdi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Dün Büyükkumla Mahallesi’ndeki Porsuk Deresi’nden ağır koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dere kenarında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 18 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Yüksel Akın’a ait olduğu belirlendi.

        3 çocuk annesi kadının, evine 800 metre mesafede bulunan cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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